Aracın çamurluğundaki zuladan 27,5 kilogram eroin çıktı

Kocaeli TEM Otoyolunda Narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramalarda çamurluk kısmına zulalanmış halde 27 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli’de Narkotik ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yaptığı şüphesiyle bir aracı takibe aldı. TEM Otoyolu üzerinde düzenlenen operasyonla durdurulan araçta yapılan aramalarda, aracın çamurluk kısmına zulalanmış 77 paket halinde 27 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda araçta bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

