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Aracın çarpıp kaçtığı köpek tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu sol ön ve sol arka bacağında kırıklar oluşan sokak köpeği, tedavi altına alındı.

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu sol ön ve sol arka bacağında kırıklar oluşan sokak köpeği, tedavi altına alındı.

Kumluca- Finike karayolundan dün sabah geçmeye çalışan sokak köpeğine, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarpıp, kaçtı. Köpeğin yardımına esnaf koştu. Karayolundan alınan köpeğin yürüyemeyecek durumda olduğunun görülmesi üzerine Kumluca Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerinden yardım istendi. Köpek, görevliler tarafından alınarak, Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde köpeğin sol ön ve sol arka ayaklarında kırıklar olduğu tespit edildi.

Veteriner Hekim Sinan Ulusoy, "Köpeğimizin araç çarpması sonucu sol ön ve arka ayaklarında kırıkların oluştuğunu belirledik. Alçıya aldık. Köpeğimizi 20-25 gün barınağımızda misafir edeceğiz. Bu süreçte köpeğimize fizik tedavi uygulayacağız ve vitamin desteği sağlayacağız. Eski haline döndüreceğiz" dedi.

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