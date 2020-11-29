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Aracın çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti

29.11.2020 09:12 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde hamile bir kadına aracın çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde hamile bir kadına aracın çarpması güvenlik kameralarına yansıdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının bebeğini kaybettiği ve kendisinin ise sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu bildirildi.
İki gün önce meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen Gülsema Sever (27) adlı hamile kadın, karşıdan gelen aracın çarpması sonucu metrelerce uzağa uçtu. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, yaralanan hamile kadının önce ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Gülsema Sever’in bebeğini kaybettiği ve kendisinin ise sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu ifade edilirken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

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