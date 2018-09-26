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Aracın çarptığı kurt, tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 14:10 | Son Güncelleme

 TUNCELİ'de aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, belediyenin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Aracın çarptığı kurt, tedaviye alındı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, belediyenin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.
Tunceli ile Muş'un Mazgirt ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde acı içerisinde kıvranan kurdu görenler, belediyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tunceli Belediyesi'nde görevli veteriner ve sağlık ekibi, aracın çarpması sonucu yaralandığı belirlenen kurda, ilk müdahaleyi yaptı. İğne ile uyutulan kurt, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Veteriner tarafından ameliyat edilen kurdun, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
Kurdun tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.

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