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Aracın çarptığı peçeli baykuşa tedavi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 09:22 | Son Güncelleme

KONYA'da, araç çarpması sonucu yaralanan peçeli baykuş, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'nce tedaviye alındı.  Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde araç çarpması sonucu peçeli baykuşun yaralandığı ihbarını aldı.

Aracın çarptığı peçeli baykuşa tedavi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, araç çarpması sonucu yaralanan peçeli baykuş, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'nce tedaviye alındı.
Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde araç çarpması sonucu peçeli baykuşun yaralandığı ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, baykuşu teslim aldı. Peçeli baykuş, tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürüldü. Baykuşa tedavi uygulandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Aracın çarptığı peçeli baykuşa tedaviAracın çarptığı peçeli baykuşa tedavi

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