Aracın çarptığı tilki öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde D-695 Karayolunda bir aracın çarptığı tilki telef oldu. Manavgat Bölge Trafik İstasyonunda görevli trafik polisleri, ölü vaziyetteki tilkiyi bariyerlerin dışına taşıdı.
Manavgat-Akseki D-695 Karayolu üzerinde Hacıobası Mahallesinde bulunan uygulama noktasında görevliden dönen Manavgat Bölge Trafik İstasyonu ekibi, sabahın erken saatlerinde Manavgat-Alanya D-400 Karayoluna 200 metre mesafede yolda ölü vaziyette bir tilki buldu. Trafik ekibi, gece bir araç tarafından çarpıldığı ve öldüğü tahmin edilen tilkiyi yoldan kaldırarak bariyerlerin dışına taşıdı.
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