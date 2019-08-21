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Aracın çarptığı vaşak telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 14:00 | Son Güncelleme

Tunceli’de nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan vaşak, aracın çarpması sonucu telef oldu.Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Ovacık karayolunun 15.

Tunceli’de nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan vaşak, aracın çarpması sonucu telef oldu.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Ovacık karayolunun 15. kilometresinde bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, telef olan vaşakla ilgili tespit çalışması başlattı.
Vaşağın araç çarpması sonucu telef olduğunu aktaran Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, “Dün gece Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde aracın çarpması sonucu bir vaşak öldü. Munzur Vadisi’nde vaşak başta olmak üzere diğer yaban hayatı koruma altında. Bern Sözleşmesi ve diğer ulusal mevzuata göre koruma altında olmasına rağmen araçlar her noktaya gidebiliyor ve ciddi bir risk meydana geliyor. Milli parkta bu kadar araç ve insan yoğunluğunun canlılara zarar vereceğini her defasında dile getirmiştik. Bir an önce Munzur Vadisi Milli Parkı için araçlara sınırlandırma getirilmesi gerekiyor" dedi.
Kentte daha önce de birçok defa vaşak görüntülenmişti.

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