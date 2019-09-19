HABER

Aracın çarptığı yaralı köpeğe tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

MERSİN’in Tarsus ilçesinde bir aracın çarptığı ağır yaralanan sokak köpeğine, belediye veteriner hekimi müdahale etti.

Aracın çarptığı yaralı köpeğe tedavi

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde bir aracın çarptığı ağır yaralanan sokak köpeğine, belediye veteriner hekimi müdahale etti.
Kemalpaşa Sanayi Sitesi’nde aracın önüne çıkan köpek, çarpmanın etkisiyle acı içinde yerde kaldı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine Tarsus Belediyesi’nde görevli veteriner ile barınak ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı köpeği, Tarsus Belediye Köpek Bakım ve Islah Evi’ne götürdüler. Ameliyata alınan köpeğin tedavi süreci devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Aracın çarptığı yaralı köpeğe tedaviAracın çarptığı yaralı köpeğe tedavi

Gece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadıGece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadı
Bir haftadır kayıp olan Derya, bulunduBir haftadır kayıp olan Derya, bulundu
Otomobilini kamyonet gibi yüklüyorOtomobilini kamyonet gibi yüklüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem!

Son dakika: Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis

Ahmet Toker'in cezası belli oldu

İBB'den Uzunçayır metrobüs durağındaki mescide ilişkin açıklama

Metrobüs durağındaki mescit kapatıldı mı? İBB'den açıklama

TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Gören telefonuna sarıldı!

Bursa'da avukattan polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.