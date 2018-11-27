HABER

Aracın içinde dehşet! Bıçakla saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 05:35 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aracın içinde dehşet! Bıçakla saldırdı

Edinilen bilgiye göre, Kelkit Belediyesinde görevli Ernail Keskin (49), geç saatlerde itfaiye eri Salih Ö. (40) ve nöbetçi şoför Ali Rıza Fidan’ı (51) belediyeye ait 29 DG 301 plakalı kamyonetle evlerine bırakmak üzere yola çıktı.

Terminal binası önüne geldikleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu arka koltukta oturan Salih Ö, bıçakla araçta bulunan Fidan ve Keskin'i çeşitli yerlerinden yaraladı.

Araçtan yaralı olarak çıkarak Kelkit Belediyesi işletme binasına sığınan Fidan, kendisini takip eden Salih Ö.'nün bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırıdan hafif yaralı kurtulan Keskin ise Kelkit Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.

Fidan'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

PARTNERYemeğe böyle çıkınca...Yemeğe böyle çıkınca...
Galata ve Unkapanı ve Haliç Köprüleri kapatıldıGalata ve Unkapanı ve Haliç Köprüleri kapatıldı
Patlama sesini duyan sokağa fırladı! Korku dolu gece!Patlama sesini duyan sokağa fırladı! Korku dolu gece!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane bıçaklı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Yunus Günçe'den Survivor itirafı 'Sakatlanıp hastaneye gidince...'

Yunus Günçe'den Survivor itirafı 'Sakatlanıp hastaneye gidince...'

Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

Ukrayna Parlamentosu sıkıyönetimi onayladı

Ukrayna Parlamentosu sıkıyönetimi onayladı

Mars kaşifi "InSight" iniş yaptı

Mars kaşifi "InSight" iniş yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu iddia doğruysa... Bu kez 'stokçular' anlattı: İnanamadık

Günlük burç yorumları: 27 Kasım Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günlük ve haftalık burç yorumları

İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli!

İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli!

Polis merkezinin önü karıştı! Kavga değil resmen savaş!

Polis merkezinin önü karıştı! Kavga değil resmen savaş!

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Aksaray'da can pazarı!

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Aksaray'da can pazarı!

Galata ve Unkapanı ve Haliç Köprüleri kapatıldı

Galata ve Unkapanı ve Haliç Köprüleri kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.