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Aracın içinde sıkıştılar! Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı...

02.07.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da canlı yayın aracının yoldan çıkıp direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybeden, 1 kişi de yaralandı.

Aracın içinde sıkıştılar! Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı...

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Irmaksırtı Mahallesi Samsun Ordu Karayolu 32. kilometresinde saat 04.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Çelenk idaresindeki özel bir firmanın canlı yayın aracı Ordu’nun Fatsa’da ilçesinde çekim yapıp Sinop’a çekime giderken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, Saliha Adıgüzel (36) ve Furkan Akbulut (19) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mustafa Gürler (45) ise Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

Aracın içinde sıkışan Saliha Adıgüzel ve Furkan Akbulut’un cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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trafik kazası Samsun

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