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Aracın jantlarında gizlenmiş 16 kilo 780 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 12:18 | Son Güncelleme

VAN'da polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamalarında bir aracın jantlarının içerisine gizlenmiş 16 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamalarında bir aracın jantlarının içerisine gizlenmiş 16 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesinin Tekiş Kavşağı'nda oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 06 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta dedektör köpek 'Şila' ile yapılan detaylı aramalarda jantların içerisine gizlenmiş 16 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili S.İ. ve O.Ç. gözaltına alındı.

Öte yandan, emniyetten yapılan açıklamada, 1 Ocak- 4 Şubat 2019 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen 18 operasyonda 508 kilo 840 gram eroin ele geçirildiği, geçen yıl 1 Ocak- 4 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 17 operasyonda ise 384 kilo 643 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.

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