Aracın jantlarının içerisindeki eroini Şila buldu

Van’ın Edremit ilçesinde Şila isimli narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı aramada, aracın jantlarının içerisine zulalanmış 6 kilo 244 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 06 plakalı bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği Şila’nın da katıldığı aramada, aracın jantlarının içerisine zulalanmış toplam 6 kilo 244 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak A.Y. ve C.K isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.