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Aracın kaporta ve yedek lastiğinden kaçak sigara çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 15:46 | Son Güncelleme

SİİRT'te, polis tarafından durdululan araca yapılan aramada, kaporta ve yedek lastiğe gizlenmiş gümrük kaçağı 680 paket sigara ele geçirildi.

Aracın kaporta ve yedek lastiğinden kaçak sigara çıktı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, polis tarafından durdululan araca yapılan aramada, kaporta ve yedek lastiğe gizlenmiş gümrük kaçağı 680 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde oluşturulan kontrol noktasında ismi açıklanmayan sürücünün şüpheli tavırları üzerine plakası açıklanmayan araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın iç kaporta bölümü ile yedek lastiğinde gümrük kaçağı toplam 680 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü ile yanında bulunan 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Aracın kaporta ve yedek lastiğinden kaçak sigara çıktıAracın kaporta ve yedek lastiğinden kaçak sigara çıktı

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Aracın kaporta ve yedek lastiğinden kaçak sigara çıktıAracın kaporta ve yedek lastiğinden kaçak sigara çıktı
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