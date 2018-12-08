HABER

Aracın LPG tankında 15 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 17:57 | Son Güncelleme

 SİİRT'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, LPG tankı içerisinde 15 kilo eroin ele geçirildi.

Aracın LPG tankında 15 kilo eroin ele geçirildi

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, LPG tankı içerisinde 15 kilo eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında perşembe günü, yol kontrolünde ismi öğrenilemeyen sürücünün hareketlerinden şüphelenerek, bir aracı durdurup arama yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, aracın LPG tankının içine saklanmış 29 paket halinde 15 kilo 240 gram eroin ele geçirdi.

FOTOĞRAFLI

Aracın LPG tankında 15 kilo eroin ele geçirildi

5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!
Çorum'da patileri kesilmiş yavru kedi, ölü bulunduÇorum'da patileri kesilmiş yavru kedi, ölü bulundu
İlişki yaşadığı kadını, sokak ortasında öldürdü (2)İlişki yaşadığı kadını, sokak ortasında öldürdü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

AK Parti'de istifalar başladı iddiası! Yıldırım kendi ekibini kurdu

AK Parti'de istifalar başladı iddiası! Yıldırım kendi ekibini kurdu

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Şahin Tepesi dizisine damga vuran sahne: ‘Elinde uygunsuz görüntülerim var!’

Şahin Tepesi dizisine damga vuran sahne: ‘Elinde uygunsuz görüntülerim var!’

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay! Birlikte olduğu erkekleri birbirleriyle cinsel ilişkiye zorlayıp...

Sahte şeyh ile ilgili iğrenç detay!

İstanbul'da bir mahalle! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

Yer: İstanbul! 'Ölüm haberini bile 1 gün sonra alıyoruz'

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı! Kan donduran anlar ortaya çıktı

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı!

Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

Fuhuş operasyonunda şoke eden detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.