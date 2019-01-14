HABER

Aracın motor kısmına giren kedi güçlükle çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 18:52 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de, yavaşlayan trafikte seyir halindeki otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.  Olay, saat 16.00 sıralarında Mimarsinan Caddesi üzeri Bölge Trafik Amirliği kavşağında meydana geldi.

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de, yavaşlayan trafikte seyir halindeki otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mimarsinan Caddesi üzeri Bölge Trafik Amirliği kavşağında meydana geldi. Yavaşlayan trafikte seyir halindeki 34 ZLU 39 plakalı otomobilin motoruna kedi girdiğini gören çevredekiler, durması için sürücüyü uyardı. Bunun üzerine sürücü, güvenli yere alarak aracını durdurdu. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği üyelerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın motor kısmına giren kediyi su dökerek çıkarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan kedi, Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Aracın motor kısmına giren kedi güçlükle çıkartıldıAracın motor kısmına giren kedi güçlükle çıkartıldı
Okuldaki tanktan yakıt sızdı, eğitime 1 gün ara verildi (2)Okuldaki tanktan yakıt sızdı, eğitime 1 gün ara verildi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Milyoner'e damga vuran yarışmacı efsane şarkıyı bilemedi!

Milyoner'e damga vuran yarışmacı efsane şarkıyı bilemedi!

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de fabrikada patlama: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı

Çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı

CHP'li vekilden Sayısal Loto ve Milli Piyango için şaibe iddiası: Bilimsel gerçekliğin üzerinde!

CHP'li vekilden Sayısal Loto ve Milli Piyango için şaibe iddiası: Bilimsel gerçekliğin üzerinde!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan Trump'a tepki

AK Parti'den Trump'a ilk tepki: Hastalıklı...

Fatih Tezcan'a kötü haber! Ankara Barosu'ndan 'Atatürk'e hakaret'ten suç duyurusu

Fatih Tezcan'a kötü haber! Suç duyurusunda bulundular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.