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Aracın motoruna giren yavru kedi mahalleliyi seferber etti

12.05.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da park halindeki bir kamyonetin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, mahalleyi ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Motor bölümünden çıkartılan yavru kedi, bu kez aynı aracın amortisörüne daha sonra arka tekerleğine saklandı. Yavru kedinin mahalle sakinleriyle güldüren kovalamacası ise kamaralara yansıdı.

Aracın motoruna giren yavru kedi mahalleliyi seferber etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bir genç, park halindeki kamyonetin içerisinden kedi sesi geldiğini fark ederek durumu polise bildirdi, İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, aracın plakasından sahibine ulaşarak, bölgeye gelmesini istedi. Aracın sahibinin kaputunu açmasıyla birlikte yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Panikle motor bölümünden çıkan yavru kedi bu kez kamyonetin amortisörüne saklandı. Vatandaşların uğraşı sonucu amortisörden çıkan yavru kez bu kez de kamyonetin arka lastiğine girdi. Buradan da çıkartılan kedi, daha sonra kaçarak gözden kayboldu. Yavru kedi ile mahalle sakinlerinin güldüren kovalamacası, kameralar tarafından görüntülendi.

(İHA)

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