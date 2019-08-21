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Aracın motoruna sıkışan yavru köpeği, yoldan geçen itfaiyeci kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 18:45 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan yavru köpeği, izin gününde yoldan geçen itfaiyeci Cengiz Topel kurtardı.

Aracın motoruna sıkışan yavru köpeği, yoldan geçen itfaiyeci kurtardı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan yavru köpeği, izin gününde yoldan geçen itfaiyeci Cengiz Topel kurtardı. Topel'in yarım saatte motordan çıkardığı köpek, veteriner ekibine teslim edildi.
Orhangazi'de, İbrahim Akoğlu'na ait, park halindeki 16 VT 770 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden köpek sesleri geldiğini duyanlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın kaput ve tekerlek kısmından bakarak, inceleme yaptı. Yavru köpeğin sadece ayağının gözüktüğünü söyleyen itfaiyeciler, kurtarmak için aracın kaldırılması gerektiğini; ancak kendilerinde kaldıracak aparat olmadığını belirtip, olay yerinden ayrıldı. Aracın başında toplananlar da yavru köpeği kurtarmak için çözüm bulmaya çalıştı. Bu sırada izin gününde yoldan geçen, Orhangazi Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli gurup amiri Cengiz Topel kalabalığa yaklaştı. Olayı öğrenen 29 yıllık itfaiyeci Topel, köpeği kurtarmak için harekete geçti. Yağmura rağmen aracın altına giren Topel, tüm çabalarına rağmen önce yavru köpeği çıkaramadı. Orhangazi Belediyesi'nden getirilen kriko ile kaldırılan aracın altına yeniden giren Topel, yarım saat uğraştıktan sonra yavru köpeği kurtardı. Aracın motor kısmından çıkarılan köpek, olay yerinde hazır bekleyen Orhangazi Belediyesi'nin veteriner ekibine teslim edildi.

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Aracın motoruna sıkışan yavru köpeği, yoldan geçen itfaiyeci kurtardıAracın motoruna sıkışan yavru köpeği, yoldan geçen itfaiyeci kurtardıAracın motoruna sıkışan yavru köpeği, yoldan geçen itfaiyeci kurtardıAracın motoruna sıkışan yavru köpeği, yoldan geçen itfaiyeci kurtardı

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