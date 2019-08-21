HABER

Aracın motoruna sıkışan yavru köpeği, yoldan geçen itfaiyeci kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 22:34 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan yavru köpeği, izin gününde yoldan geçen itfaiyeci Cengiz Topel kurtardı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan yavru köpeği, izin gününde yoldan geçen itfaiyeci Cengiz Topel kurtardı. Topel'in yarım saatte motordan çıkardığı köpek, veteriner ekibine teslim edildi.

Orhangazi'de, İbrahim Akoğlu'na ait, park halindeki 16 VT 770 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden köpek sesleri geldiğini duyanlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın kaput ve tekerlek kısmından bakarak, inceleme yaptı. Yavru köpeğin sadece ayağının gözüktüğünü söyleyen itfaiyeciler, kurtarmak için aracın kaldırılması gerektiğini; ancak kendilerinde kaldıracak aparat olmadığını belirtip, olay yerinden ayrıldı. Aracın başında toplananlar da yavru köpeği kurtarmak için çözüm bulmaya çalıştı. Bu sırada izin gününde yoldan geçen, Orhangazi Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli gurup amiri Cengiz Topel kalabalığa yaklaştı. Olayı öğrenen 29 yıllık itfaiyeci Topel, köpeği kurtarmak için harekete geçti. Yağmura rağmen aracın altına giren Topel, tüm çabalarına rağmen önce yavru köpeği çıkaramadı. Orhangazi Belediyesi'nden getirilen kriko ile kaldırılan aracın altına yeniden giren Topel, yarım saat uğraştıktan sonra yavru köpeği kurtardı. Aracın motor kısmından çıkarılan köpek, olay yerinde hazır bekleyen Orhangazi Belediyesi'nin veteriner ekibine teslim edildi.

PARTNER27 kiloluk fark şaşkına çevirdi27 kiloluk fark şaşkına çevirdi
Ters yönden gelen cip kazaya neden olduTers yönden gelen cip kazaya neden oldu
Balkonda oynarken 3. kattan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandıBalkonda oynarken 3. kattan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi

G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.