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  4. Aracın plakasını çamurla kapatan hırsızlar yakayı ele verdi

Aracın plakasını çamurla kapatan hırsızlar yakayı ele verdi

30.01.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de piyasa değeri 40 bin lira olan iş makinesi motor bloğu ve çelik pano çalan hırsızlar güvenlik kameralarına saniye saniye yakalandı.Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1’er gün arayla gerçekleştirilen ve piyasa değeri 40 bin lira olan 3 adet iş makinesi motor bloğu ile 85 adet çelik pano hırsızlığının peşine düştü.

Osmaniye’de piyasa değeri 40 bin lira olan iş makinesi motor bloğu ve çelik pano çalan hırsızlar güvenlik kameralarına saniye saniye yakalandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1’er gün arayla gerçekleştirilen ve piyasa değeri 40 bin lira olan 3 adet iş makinesi motor bloğu ile 85 adet çelik pano hırsızlığının peşine düştü. Ekipler güvenlik kameralarından şahısların kimliğini tespit etmek için çalışma başlatırken iki ayrı hırsızlık olayını Sabri T., İmdat Ç. ve Mustafa K. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızların plakasından kiralık olduğu anlaşılan araçla hırsızlık yaptıkları tespit edilmesinin ardından şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği gün Sabri T,’yi gözaltına aldı. Diğer şahısların yakalanması için çalışmalara devam eden ekipler, İmdat Ç. ve Mustafa K.’yı da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Araç plakasını çamurla kapatmaya çalıştılar
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan çelik pano hırsızlığında bir aracın panoların bulunduğu inşaat alınan geldiği görülüyor. Araçtan inen 3 şahsın kısa sürede piyasa değeri 10 bin lira olduğu öğrenilen çelik panoları araca yüklerken bir şahsın da yerden aldığı çamurla aracın plakasını kapattığı, sonra ise araca binen hırsızların olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

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