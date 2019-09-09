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Aracın stepnesinden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 10:36 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerin narkotik arama köpeği ile bir araçta yaptıkları aramada stepne bölümünde 1 kilo 254 gram metamfetamin ele geçirildi.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Aracın stepnesinden uyuşturucu çıktı

Kayseri’de polis ekiplerin narkotik arama köpeği ile bir araçta yaptıkları aramada stepne bölümünde 1 kilo 254 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. 22 kişinin yakalandığı operasyonda, durdurulan bir araçta narkotik arama köpeği ile arama yapıldı. Arama sonucunda aracın stepne bölümüne zulalanmış 12 parça halinde toplamda 1 kilo 254 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda, 2 parça halinde toplamda 1.12 gram Sentetik Kannabinoid, 4 parça halinde toplamda 3.95 gram esrar maddesi, 2 parça halinde toplamda 1.92 gram Eroin maddesi ve 1 adet tabanca da ele geçirildi.
Yakalanan 15 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 7 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmaktan işlem yapıldı.

Aracın stepnesinden uyuşturucu çıktı

Aracın stepnesinden uyuşturucu çıktı

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