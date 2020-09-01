Aracın tavan döşemesine zulalanan eroin Bozo’ya takıldı

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan aracın tavan döşemesi altına zulalanmış vaziyette 10 kilo 225 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 46 plaka sayılı otomobilin şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın tavan döşemesi altına zulalanmış vaziyette 20 paket halinde toplam 10 kilo 225 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü Z.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

