Aracın yakıt deposunda 26 kilo 995 gram eroin ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde polisin kamyonette yaptığı aramada, yakıt deposuna vakumlu poşetlerle zuzalanan 26 kilo 995 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yapılan yol kontrolünde, bir kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da kullanıldığı aramada, aracın yakıt deposunda eroin olduğu belirlendi. Sökülen yakıt deposunda vakumlu poşetlerle zulalanan 50 paket halinde toplam 26 kilo 995 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü M.A. gözaltına alındı.
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