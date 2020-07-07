Aracın yakıt tankı sıcaktan bomba gibi patladı

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Tufan A.’ya isimli şahsa ait otomobilin gaz yakıt tankı, iddiaya göre yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcaklığa dayanamayarak bomba gibi patladı. Tamir için götürüldüğü dükkanın önünde paylayan otomobil alev aldı. Petrol istasyonuna yaklaşık 20 metre mesafede yaşanan olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale eden vatandaşlar, yangını söndürmeyi başardı.

Araçta yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangının kesin nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

İHA

