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Aracın yakıt tankı sıcaktan bomba gibi patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2020 17:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde tamire götürülen aracın gaz yakıt tankı sıcaktan patladı. Patlama sonrası alev alan otomobil, çevredekiler tarafından söndürüldü.

Aracın yakıt tankı sıcaktan bomba gibi patladı

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Tufan A.’ya isimli şahsa ait otomobilin gaz yakıt tankı, iddiaya göre yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcaklığa dayanamayarak bomba gibi patladı. Tamir için götürüldüğü dükkanın önünde paylayan otomobil alev aldı. Petrol istasyonuna yaklaşık 20 metre mesafede yaşanan olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale eden vatandaşlar, yangını söndürmeyi başardı.

Araçta yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangının kesin nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Aracın yakıt tankı sıcağa dayanamayıp bomba gibi patladı

İHA

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