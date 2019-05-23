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Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın yan döşemeleri içerisinde zulalanmış 75 kilo 640 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 25 plakalı bir minibüste arama yapıldığı belirtildi.

Van’ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın yan döşemeleri içerisinde zulalanmış 75 kilo 640 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 25 plakalı bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila’nın da katıldığı detaylı aramada, aracın yan döşemeleri içerisine zulalanmış 145 paket halinde toplam 75 kilo 640 gram eroin maddesi ele geçirildi. A.B. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, 1 Ocak 2019 tarihinden bugüne kadar toplam 2 ton 512 kilo 776 gram, geçen yılın aynı döneminde ise 2 ton 196 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi

Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi

Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi

Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi

Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi

Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi

Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi

Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi

Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi

Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi

Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi

Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi

Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi
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