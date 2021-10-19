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Aracın yolunu kesti, tekme tokat dayak yedi

19.10.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen yaya, seyir halindeki aracın önünü kesti. Araçtan inen kişiyle, alkollü kişi arasında çıkan tartışma yumruk yumruğa kavgaya döndü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aracın yolunu kesti, tekme tokat dayak yedi

Olay, geçen cumartesi akşam saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen yaya, seyir halindeki hafif ticari aracın önünü kesti. Araçtan inen kişi, aracın önünü kesen yayayı uzaklaştırmak istedi, ancak başarılı olamadı. Tartışmanın büyümesiyle sürücü, önünü kesen kişiye saldırdı. Bunun üzerine ikili arasında yumruklar havada uçuştu. Araçtan inen iki kadın, kavgayı ayırmaya çalıştı. Alkollü olduğu iddia edilen kişinin aldığı darbeyle düşmesinin ardından, iki kadın ve bir erkek araca binmek istedi. Ancak bu sırada yerden kalkan kişi, kadınlar ve çevredekilere yeniden saldırdı.

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"KADINA DA VURUYOR"

Öte yandan, alkollü olduğu iddia edilen kişi ile araçta bulunanların kavga ettiği anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, kişinin aracın önünü kestiği ve araçta bulunanlar ile kavga ettiği anlar yer aldı. Öte yandan görüntüleri kaydeden kişinin de o sırada "Yere yatır, tekmele. Kadına da vuruyor" dediği duyuluyor.

DHA

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Avcılar
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