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Aracına aldığı kişiler hırsız çıkınca, 52 gün tutuklu kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 09:19 | Son Güncelleme

İzmir'de, taksi şoförü Mihdi Yedikardeş'in, aracına aldığı kişiler hırsız, araca yükledikleri mallar da çalıntı çıktı. Polis baskınında, hırsızlarla beraber gözaltına alınan Mihdi Yedikardeş, 52 gün tutuklu kaldıktan sonra, ilk duruşmada beraat etti. Yedikardeş, 1000 TL'si maddi olmak üzere, 3 bin 500 TL tazminat almaya hak kazandı.

Olay, 28 Aralık 2016'da Konak'ta meydana geldi. Çankaya semtinde taksi durağında çalışan Mihdi Yedikardeş'e, H.Y. (18), annesine ait bazı eşyalar olduğunu ve bunları taşıyacaklarını söyledi. H.Y. ile birlikte Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş yerinin önüne giden Yedikardeş, aralarında plazma televizyon ve çeşitli elektronik eşyaların da olduğu eşyaları gördü. H.Y., eşyaların başında bekleyen arkadaşı T.Ç. ile beraber, bu eşyaları taksiye yükledi. H.Y. ve T.Ç., şoförlüğünü Yedikardeş'in yaptığı taksiyle taşıdıkları eşyaları, Eşrefpaşa semtindeki B.E.'ye ait iş yerine yüklemeye çalışırken, kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Polisin yaptığı çalışmada, H.Y.'nin annesine ait olduğunu söylediği malların, bir iş yerinden çalındığı belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında H.Y., T.Ç. ve B.E.'nin yanı sıra Mihdi Yedikardeş de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yedikardeş, taksici olarak çalıştığını ve hırsızlık yapmadığını, malların çalıntı olduğunu bilmediğini, H.Y.'nin kendisine gelip, 'Anneme ait mallar var, acil taşımalıyız' dediğini söylese de diğer 3 kişiyle birlikte tutuklandı.

52 GÜN TUTUKLU KALDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili hazırladığı iddianame, İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, dava açıldı. Mahkeme, tutuklama tarihinden 52 gün sonra görülen 2017 şubat ayındaki ilk duruşmada Yedikardeş ve B.E.'nin tahliyesine, 2018 yılının kasım ayında görülen karar duruşmasında ise beraatlerine karar verdi. Yapılan itiraz üzerine, yaklaşık 3 buçuk ay önce yerel mahkemenin verdiği kararı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, kararı onadı.

3 BİN 500 TL TAZMİNAT ALDI

Kararın onanmasının ardından harekete geçen Mihdi Yedikardeş'in, avukatı Ahmet Şeref, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bin TL maddi, 25 bin TL'lik de manevi tazminat davası açtı. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, Yedikardeş'in bini maddi olmak üzere 3 bin 500 TL tazminat almasına karar verdi.

'BANA ÇALINTI OLDUĞUNU SÖYLEMEDİLER'

Yaşadığı olayla ilgili DHA'ya konuşan Mihdi Yedikardeş, "Taksi durağında beklerken yanıma bir genç geldi ve annesine ait eşyaların olduğunu, onları taşıyacağımızı söyledi. Bunun üzerine birlikte taksiye bindik ve söylediği yere gittik. Gittiğimiz yerde, yolun kenarında bazı eşyalar duruyordu. Bunları çalmışlar ama bana söylemediler. Dediğim gibi, annesine ait olduğunu söylemişti bana. Eşyaların başında da adının T.Ç. olduğunu sonradan öğrendiğim biri duruyordu. Üçümüz arabaya bindik. Eşrefpaşa'da dükkana bu malları bırakacaklarını söylediler. Bu sırada polisler geldi ve üçümüzü de gözaltına aldı" dedi.

'BENİM ÇOCUĞUM BANA 'HIRSIZ MISIN?' DEDİ, ÇOK ZORUMA GİTTİ'

Yedikardeş, cezaevi sürecinin kendi açısından çok zorlu geçtiğini belirterek, "Orayı yalnızca çeken bilir, oraya giren bilir. Gerçekten çok zorluklar çektim. Benim çocuğum bana gelip, 'Baba sen hırsızlık mı yaptın?' dedi. Bu o kadar zoruma gitti ki, anlatamam. Bu çektiklerimin karşılığı olarak 3 bin 500 TL almama hükmettiler. Ne diyebilirim ki?" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksi taksi şoförü izmir hırsız

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