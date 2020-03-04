Aracına aldığı kişiler hırsız çıkınca, 52 gün tutuklu kaldı

Olay, 28 Aralık 2016'da Konak'ta meydana geldi. Çankaya semtinde taksi durağında çalışan Mihdi Yedikardeş'e, H.Y. (18), annesine ait bazı eşyalar olduğunu ve bunları taşıyacaklarını söyledi. H.Y. ile birlikte Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş yerinin önüne giden Yedikardeş, aralarında plazma televizyon ve çeşitli elektronik eşyaların da olduğu eşyaları gördü. H.Y., eşyaların başında bekleyen arkadaşı T.Ç. ile beraber, bu eşyaları taksiye yükledi. H.Y. ve T.Ç., şoförlüğünü Yedikardeş'in yaptığı taksiyle taşıdıkları eşyaları, Eşrefpaşa semtindeki B.E.'ye ait iş yerine yüklemeye çalışırken, kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Polisin yaptığı çalışmada, H.Y.'nin annesine ait olduğunu söylediği malların, bir iş yerinden çalındığı belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında H.Y., T.Ç. ve B.E.'nin yanı sıra Mihdi Yedikardeş de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yedikardeş, taksici olarak çalıştığını ve hırsızlık yapmadığını, malların çalıntı olduğunu bilmediğini, H.Y.'nin kendisine gelip, 'Anneme ait mallar var, acil taşımalıyız' dediğini söylese de diğer 3 kişiyle birlikte tutuklandı.