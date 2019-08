Aracına bağladığı köpeği sürükledi, 'Köpek zaten ölüydü' diye kendini savundu

Tayfur KARA/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı köpeği yolda sürüklediği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine sürücü A.D. (63), gözaltına alındı. Şüpheli sorgusunda köpeği, diğer köpeklere hastalık bulaştırması için ormanlık alana götürdüğünü savunarak, "Köpek zaten ölüydü. Ben hayvanları seven biriyim. Yalnızca sağlığımızı ve diğer hayvanları düşünerek böyle bir davranışta bulundum" dedi.

Olay, dün ilçeye bağlı Ağcagüney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.D., telef olan bir köpeği hafif ticari aracının arkasına iple bağlayarak ormanlık alana götürmek istedi. Yoldan geçen başka bir sürücü de köpeğin A.D.'nin kullandığı araçla sürüklendiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medyada da paylaşılıp tepkilere yol açan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı. Köpeği sürüklediği tespit edilen A.D. ilçedeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusu için jandarma karakoluna götürüldü. A.D'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

'TOPLUMUN SAĞLIĞINI DÜŞÜNDÜM'

A.D., ifadesinde köpekleri seven biri olduğunu söyleyerek, "Sahipsiz bir köpekti, evimin yanına geldi. Bende köpek hasta olduğu için ona ekmek ve su verdim. Köpek bir kaç gün sonra öldü. Diğer köpeklere veya insanlara hastalık bulaştırmasın diye köpeği ormanlık bir götürmek istedim. Kısa bir mesafeydi ve köpek hasta olduğu için kucağıma alamadım. Arabada biz oturuyoruz, hastalık bulaşmasın diye bu şekilde götürmeyi uygun gördüm. Birkaç yüz metre ileriye götürürken 2 genç karşıma çıkarak önümü keserek bana hakarette bulundular. Köpek zaten ölüydü. Ben hayvanları seven biriyim. Yalnızca sağlığımızı ve diğer hayvanları düşünerek böyle bir davranışta bulundum. Konu bundan ibarettir" dedi.

FOTOĞRAFLI