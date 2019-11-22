HABER

Aracına bağladığı köpeğini yolda sürükledi, cezai soruşturma başlatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2019 17:23 | Son Güncelleme

Ukrayna?da aracının arkasına zincirle bağladığı köpeğini yolda sürükleyen Badych V.G.

Ukrayna, (DHA)- Ukrayna?da aracının arkasına zincirle bağladığı köpeğini yolda sürükleyen Badych V.G. adlı kişiye Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından cezai soruşturma başlatıldı.
Olay, Ukrayna?nın Hmelnitski kentinde meydana geldi. Annesini ısırdığı gerekçesiyle köpeğini aracının arkasına zincirle bağlayan Badych adlı kişi, köpeği Barsik?i yolda metrelerce sürükledi. Otoyoldaki diğer sürücüler tarafından durdurulan Badych hakkında Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından cezai soruşturma başlatıldı. Yerel medya, Badych?in ?hayvanlara zulmetme? suçundan 5 ila 8 yıl hapis cezası alabileceğini duyurdu.
Harkov kentine götürülerek muayene edilen köpeğin bacaklarından yara aldığı ancak zamanla iyileşeceği belirtildi.

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğizPutin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz
Rum aktrisin bavulu Güney Kıbrıs yerine, KKTC’ye gitti, kriz çıktıRum aktrisin bavulu Güney Kıbrıs yerine, KKTC’ye gitti, kriz çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Eczanede şaşkınlık veren olay! Bir anda elinden alıp yuttu

Eczanede şaşkınlık veren olay! Bir anda elinden alıp yuttu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

Endonezya: LGBTİ'ler, hamile kadınlar ve engelliler iş başvurusu yapamaz

'LGBTİ'ler, hamile kadınlar ve engelliler iş başvurusu yapamaz'

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı, 'rehin kalan' bebeğin cenazesini aldı

Taksiciler hastane morgunu bastı!

Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı, 'rehin kalan' bebeğin cenazesini aldı

Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı, 'rehin kalan' bebeğin cenazesini aldı

Hazine avcılarının çaldığı Viking definesi 'tarihi yeniden yazabilir'

Hazine avcılarının çaldığı Viking definesi 'tarihi yeniden yazabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.