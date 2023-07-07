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Aracına binmeye kıyamıyor, gelen teklifleri hiç düşünmeden reddediyor! “Trafikte el sallıyorlar”

07.07.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de galericilik yapan Muhterem Eryürük’ün 1971 model Anadol marka aracı görenlerin dikkatini çekiyor. 52 yaşındaki aracına binmeye kıyamayan Eryürük, aracını güneş altında bırakmayıp yıkarken de sadece sünger kullanıyor. Eryürük, saracı almak isteyenlerin tekliflerini ise hiç düşünmeden reddediyor. “Yanıma binip ‘Bir tur atabilir miyiz?’ deyip gezdirdiğim insanlar bile var” diyen Eryürük, insanların trafikte el salladıklarını, durdukları zaman bir sürü fotoğraf çekildiklerini söyledi.

Aracına binmeye kıyamıyor, gelen teklifleri hiç düşünmeden reddediyor! “Trafikte el sallıyorlar”

Eskişehir’de galericilik yapan ve klasik araçlara duyduğu ilgi ile tanınan Muhterem Eryürük, çocukluk hayali olan 1971 model Anadol marka tek kapılı araç aldı. Oldukça bakımlı olan 52 yaşındaki aracına binmeye kıyamayan Eryürük, gelen teklifleri de hiç düşünmeden reddediyor. Aracını güneşin altında bırakmayan, yıkarken sadece sünger kullanan Eryürük, aracının üzerine titriyor.

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Bazı zamanlar aracıyla trafiğe çıktığında diğer sürücülerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Muhterem Eryürük, vatandaşların sık sık fotoğraf çektirdiğini ifade etti.

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“TRAFİKTE EL SALLIYORLAR, BİR YERE DURDUĞUMUZ ZAMAN BİR SÜRÜ FOTOĞRAF ÇEKİLİYORLAR”

Muhterem Eryürük, “Araç, 1971 model Anadol Coupe, tek kapı. Özenle toplanmış bir araç, restore edilmiş bir araç. Her şeyiyle sıfır, parçalarını bulmak biraz zor. Toplamak zor olmuş ama bir arkadaşımızdan aldık. Hafta sonu çıkartıyoruz dolaşıyoruz. Eski olması dikkat çekiyor. Petrole gidiyoruz herkes başına toplanıyor. Trafikte el sallıyorlar, bir yere durduğumuz zaman bir sürü fotoğraf çekiliyorlar. Güneşin altında çok bırakmıyoruz, kapalı garajda muhafaza ediyoruz. Fırça falan kullanılmıyor zaten, süngerle yıkanıyor. Boya koruması, pasta, detaylı temizliği sürekli yapılıyor. Zaten bakarsanız yeni arabadaki boyanın aynısı var üzerinde” dedi.

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“250 BİN LİRA TEKLİF EDEN OLDU”

İnsanların araca yoğun ilgisi olduğunu belirten Eryürük, “Yanıma binip ‘Bir tur atabilir miyiz?’ deyip gezdirdiğim insanlar bile var. Benim için maddi değeri çok önemli değil, manevi değeri önemli. Yani 250 bin lira teklif eden oldu. 250 bin lirayı gördüm ama o paraya bu arabayı toplayamazsın, satmayı çok düşünmüyorum. Denk gelirse bir tane daha alabilirim yani öyle söyleyeyim. Çalışması için hafta sonu bir tur atıyorum. Benzinliğe gidip yıkatıyorum, geri yerine çekiyorum. Aracı öyle çok kullanmıyorum” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Anadol

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