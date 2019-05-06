Aracına çarptıkları sürücüyü bıçakla öldüren zanlılara hapis cezası

Konya'da trafik kazası sonrası araçlarda bulunanlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişinin ölümüyle ilgili yargılanan sanıklardan birine 25 yıl, diğerine 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Serkan Yıldırım ve olay anında 17 yaşında olan Ali Çiçek ile öldürülen Orhan Kingütmez'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Serkan Yıldırım, savunmasında, diğer sanığın kendisinin azmettirici olduğu yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kendisinin olayı engellemeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını ileri süren Yıldırım, "Ben Ali'ye kesinlikle 'konsolda bıçak var, onu al aşağıya in' demedim. Ben tersine olayı engellemeye çalıştım. Orhan'a herhangi bir bıçak darbesi vurmadım. Bir anlık cahillikle yaptık bu olayı. Ali konsolda bıçak olduğunu biliyordu. Ben engel olmaya çalıştım. Ben suçsuzum. Ali yalan söylüyor, bana iftira atıyor. Beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Ali Çiçek ise olay sırasında Serkan Yıldırım'ın Orhan Kingütmez'e küfür ettiğini öne sürerek, "Serkan vicdandan bahsediyor ama geride 11 aylık bir bebek ve gözü yaşlı bir eş kaldı. Serkan, Orhan'a küfür ettiğini kabul etmiyor. Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Takdir mahkemenindir." ifadelerini kullandı.