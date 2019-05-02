Aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki çocuğu darp eden sürücü tutuklandı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M. Y. K.'yı darp eden otomobilin sahibi Ufuk Ö. tutuklandı.

Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Ö. önceki gün gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Ufuk Ö., savcılık sorgusunun ardından "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, hakimlik, şüpheliye yüklenen ceza miktarı ve sabit ikametgah sahibi olmasını gerekçe göstererek tutuklama talebini reddetmişti. Hakimlik, Ufuk Ö. hakkında adli kontrol hükümleri uygulamıştı. Ufuk Ö.'nün elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına karar veren hakimlik, yurt dışına çıkışını da yasaklamıştı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz ederek Ufuk Ö. hakkında verilen adli kontrol kararlarının kaldırılmasını ve tutuklanmasını talep etmişti.