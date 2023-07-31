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  4. Aracına müşteri olarak binmişlerdi! 2 çocuk taksiciyi defalarca bıçakladı... Sürücü hayatını kaybetti

Aracına müşteri olarak binmişlerdi! 2 çocuk taksiciyi defalarca bıçakladı... Sürücü hayatını kaybetti

31.07.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da kan donduran bir olay meydana geldi. Aracına yolcu olarak aldığı 2 çocuk tarafından bıçaklanan taksi sürücüsü hayatını kaybetti. 2 çocuk olayın ardından gözaltına alındı.

Aracına müşteri olarak binmişlerdi! 2 çocuk taksiciyi defalarca bıçakladı... Sürücü hayatını kaybetti

Korkunç olay, dün gece saatlerinde Aktekke Mahallesi Yol Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Nurettin Tığlıgil ile aracına müşteri olarak binen 16 yaşlarındaki iki çocuk arasında tartışma çıktı.

ÇOCUKLAR TAKSİCİYİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışma sırasında çocuklar tarafından defalarca bıçaklanan taksi sürücüsü, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan taksi sürücüsü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuğun işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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