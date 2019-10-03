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Aracına sahte basın kartları koyan kişi hakkında işlem yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

Aracına sahte basın kartları koyan kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun'da aracına sahte basın kartları koyan şüpheli hakkında "kamuya ait işaretlerin usulsüz kullanılması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Aracında sahte basın kartları taşıyan otomobil sürücüsü Y.K. 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nin ihbarı üzerine Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler araçta bulunan sahte basın kartlarına el koydu.

Cumhuriyet savcısına verilen bilginin ardından şüpheli hakkında "kamuya ait işaretlerin usulsüz kullanılması" suçundan adli işlem başlatıldı.

İnşaat işleriyle uğraştığı öğrenilen şüpheli Y.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, yaptığı açıklamada, "Mesleği inşaatçı olan sözde gazeteci, gerçeğine tıpa tıp benzettiği sahte basın kartlarını aracına ön ve arka camlarına takarak, Samsun sokaklarında seyir ediyordu. Şahıs, sarı basın kartına benzetilmiş kartların dışında 'Polis Medya' diye kart bile bastırmış. Üyelerimizin uyarısı ile işin üzerine gittik ve emniyet muhabiri arkadaşlarımızın girişimi ile kendisinden şikayetçi olduk. Şahıs yakalandı ve kartlarına el konuldu. Ayrıca olayı bildirdiğimiz PARKTEK firması da yasal işlem başlattı ve araç sahibine ceza kesti." dedi.

Araçta ve şahsın üzerinde başka sahte basın kartları bulunduğuna da dikkati çeken Çakır, "Sahte basın kartı yaptırmak, taşımak suçtur. Bu tür sahtekarlıklara karşı mücadelemiz sürecek." diye konuştu.

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