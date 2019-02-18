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Aracına sıkışan yavru köpeği sahiplendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

Aracına sıkışan yavru köpeği sahiplendi

Düzce'de bir vatandaş, aracına sıkışan ve uzun uğraşlar sonucu kurtarılan yavru köpeği sahiplendi.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Özel İdaresinde görevli Metin Çalışkan'a ait otomobilin motor kısmına yavru köpek girdiğini gören vatandaşlar, durumu aracın sahibine bildirdi.

Bunun üzerine Çalışkan, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

Çalışkan, zarar gelmemesi için aracını çekici yardımıyla sanayiye çektirdi.

Sanayideki ustaların yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kurtarılan yavru köpeğin bakımını Çalışkan üstlendi.

- "Bu köpek bize Allah'ın misafiri"

Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracının motor kısmına sıkışan köpeği sahiplendiğini söyledi.

Durumun nasıl geliştiğini fark edemediğini aktaran Çalışkan, "Sabah iş yerine gittim, çok soğuktu. Yavru köpek de motoru sıcak bulup oraya girmiş. İş yerindeki arkadaşlar köpeğin sesini duymuş, itfaiyeyi çağırdım. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldu ama araca zarar gelmesin diye düşünüp sanayiye çektirdim aracı. Bu köpek bize Allah'ın misafiri, onun bakımını üstleneceğiz." diye konuştu.

Kurtarılan yavru köpeğe, sanayideki vatandaşlar da yemek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce köpek kurtarma

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