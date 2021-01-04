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Aracına yakıt almak isterken 2 metre yükseklikten düşüp, yaralandı

04.01.2021 01:27 | Son Güncelleme:
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Aracına yakıt almak isterken 2 metre yükseklikten düşüp, yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde aracının yakıtı biten Yusuf Altan, aracından inerek yolun dışındaki akaryakıt istasyonuna gitmek istedi. Gecenin karanlığındaki yoldaki kot farkını hesaplayamayan Altan, karşıya geçmek isterken 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yusuf Altan, aracının yakıtının bitmesi üzerine emniyet şeridinde durdu.

2 METRE YÜKSEKLİKTEN YOLA DÜŞTÜ

Otoyolun dışında bulunan bir akaryakıt istasyonunun tabelasını gören Altan, yaya olarak istasyona gitmek istedi. Otoyolun İstanbul yönünden karşıya geçen Altan, bariyerden atlayarak Ankara yönüne geçmek istedi. Gecenin karanlığında kot farkını hesap edemeyen Altan, yaklaşık 2 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerinden yola düştü.

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Yusuf Altan’ın aracındaki kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Yusuf Altan’ın bulunduğu yerden alınabilmesi için TEM Otoyolu Ankara yönünde sol şerit kısa süreli trafiğe kapatıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altan, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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