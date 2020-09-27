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  4. Aracında 1 kilo 300 gram esrar ele geçen şahıs serbest bırakıldı

Aracında 1 kilo 300 gram esrar ele geçen şahıs serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Samsun’da bir otomobili takibe alarak durduran jandarma ekiplerinin, aracında 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirdiği şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi.

Aracında 1 kilo 300 gram esrar ele geçen şahıs serbest bırakıldı

Samsun’da bir otomobili takibe alarak durduran jandarma ekiplerinin, aracında 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirdiği şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda B.Y. (39) idaresindeki otomobili takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 300 gram kubar esrar ve uyuşturucu içmede kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Y., Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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