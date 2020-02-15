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Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2020 22:05 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, Mehmet Ürük'ün (50), hafif ticari aracında başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar yol kenarında park halindeki hafif ticari araç içerisinde başından vurulmuş bir kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, tarafından yapılan incelemede cesedin Mehmet Ürük'e ait olduğu belirlendi.

Ürük'ün cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Adıyaman şüpheli ölüm

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