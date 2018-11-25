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Aracında bulunan uyuşturucunun çay olduğunu iddia etti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 14:34 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizm şehri Girne'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta bir miktar uyuşturucu bulundu.

Aracında bulunan uyuşturucunun çay olduğunu iddia etti

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizm şehri Girne'de polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta bir miktar uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan araçtaki şüpheliler, mahkemedeki savunmalarında ele geçirilen maddenin çay olduğunu iddia etti.
Girne'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri önceki akşam, ihbar üzerine Kamil Yıldırım yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Ancak Yıldırım ihtara uymayarak yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Bir ara sokakta ekipler tarafından önü kesilen araçtan inen şüpheliler Yıldırım ve yanındaki Erdal Leblebicioğlu ile Nurullah Kemal Akgün, kısa süreli kovalamacayla yakalandı. Araçta yapılan aramada 6 gram uyuşturucu bulundu.
Şüpheliler ile bağlantısı olduğu belirlenen Ömer Ali Karakaya ile Aynur Kurtoğlu da Gazimağusa’da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 4 gram uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 5 bin 580 TL ile 80 euro bulundu.
5 şüpheli, dün Girne'de mahkemeye çıkarıdı. Araç sürücüsü Kamil Yıldırım, savunmasında, kendisini durdurmak isteyenlerin polis olduğunu bilmediğini iddia etti. Yıldırım aracında bulunan maddenin ise çay olduğu öne sürdü. Ömer Ali Karakaya ise evde bulunan paranın kendisinin olduğunu söyledi.
Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Aracında bulunan uyuşturucunun çay olduğunu iddia etti

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