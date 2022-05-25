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  4. Aracında diri diri yakıp, uçurumdan atmışlardı! İş adamının 'yasak aşkıyla' ilgili flaş karar

Aracında diri diri yakıp, uçurumdan atmışlardı! İş adamının 'yasak aşkıyla' ilgili flaş karar

25.05.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iş adamı Mustafa Yılmaz, 2002 yılında ortadan kaybolmuş ve bir iz bulunamamıştı. 2020 yılında dosya yeniden açıldı ve yapılan incelemede Yılmaz'ın, yanında çalışan M.S. isimli kadınla yasak aşk yaşadığı, kadının kocası B.B.'nin de bu durumu öğrendiği belirlendi. Daha sonra iş adamının, aracında diri diri yakılıp uçurumdan atıldığı tespit edildi. 4 kişinin tutuklu olduğu dava süreci devam ederken, Yılmaz'ın yasak aşk yaşadığı kadının zorla getirilmesine karar verildi.

Aracında diri diri yakıp, uçurumdan atmışlardı! İş adamının 'yasak aşkıyla' ilgili flaş karar

Kan donduran olay, 2002 yılında Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2002 yılında çelik konstrüksiyon işi yapan Mustafa Yılmaz, bir anda ortadan kayboldu. Polis ekiplerinin araştırması neticesinde bir ipucu bulunamadı.

2020'DE DOSYA YENİDEN AÇILDI

2020 yılında dosya yeniden incelenmeye başlandı. Yapılan incelemede Mustafa Yılmaz’ın yanında çalışan M.S. ile yasak aşk yaşadığı ve bu durumu öğrenen M.S.’nin kocası B.B’nin ise Kocaeli’ye geldiği belirlendi. Bu durum üzerine M.S.’nin 7 kişilik ailesinin yanlarına 3 kişiyi de alarak, Mustafa Yılmaz’ı kaçırdıkları, Körfez ilçesinde darp ettikten sonra diri diri aracına koyarak yaktıkları, aracı da uçurumdan attıkları tespit edildi.

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TUTUKLULARDAN 2'Sİ VEFAT ETTİ

Tespitin sonrasında M.S., eşi B.B. ve ailelerinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.S., A.S., R.S., İ.K., N.T. ve O.K. tutuklandı. Diğer şahıslardan 1’i adli kontrol, diğer 3 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dava sürecinde M.S.’nin babası S.S. ve amcası A.S. vefat etti.

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"YALAN İFADE SEBEBİYLE 2 YILDIR TUTUKLUYUM"

’Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan yargılanan sanıkların, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları, tutuklu sanık R.S., N.T., İ.K. ve tanıklar hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen O.K., "Ben davanın tamamen dışındayım. Ben Mustafa Yılmaz’ı tanımam ama yalan ifade sebebiyle 2 yıldır tutukluyum. Çok mağdurum” dedi.

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"MUSTAFA, M.S.’NİN BABASIYLA GÖRÜŞECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Tanık olarak dinlenen Mustafa Yılmaz’ın arkadaşı Yusuf Y., "Mustafa kırmızı ya da bordo renkli bir araç kullanıyordu. O tarihte Mustafa’nın biraz borçları olduğunu biliyorum ama kimseyle husumeti yoktu. Mustafa’nın bu aracı kimden aldığını bilmiyorum. Olay akşamı Mustafa ve M.S. ile beraberdik. Mustafa, M.S.’nin babasıyla görüşeceğini söylemişti. Mustafa ortalıktan kaybolduğunu fark ettiğimizde M.S.’ye Mustafa’nın nerede olduğunu sordum, kendisi de bana bilmediğini söyledi ve Ankara’ya gitmek için benden para istedi. Benim M.S. ile ne Mustafa’dan önce ne de sonra duygusal veya cinsel bir birlikteliğimiz olmadı. Benim olay tarihinde Mustafa’dan 3 bilezik alacağım vardı ancak bununla alakalı aramızda bir tartışma yaşanmadı" diye konuştu.

MAHKEMEDEN ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme heyeti, M.S.’nin zorla getirilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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