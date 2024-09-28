Aracında ele geçirilmişti! Özgür Özel, Ediz Ün'ün istifasını istedi

Edirne'de yapılan operasyonda bir araçta kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirilmişti. Aracın CHP Milletvekili Ediz Ün’e ait olduğu tespit edilmişti.

ÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Söz konusu olayla uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade eden Ün, F.A'nın Ç.R.Ç. ile buluşarak gümrük kaçağı eşyaları araca yükleyip İstanbul'a doğru yola çıktıklarını kolluk kuvvetlerini kendisini bilgilendirmeden öğrendiğini ileri sürmüştü.

Polis ekiplerinin kendisini aradığında aracı aramaları ve suça konu bir durum varsa gereğinin yapılmasını istediğini belirten Ün, şunları kaydetmişti:

"Bahsedilen şahıslar, Edirne Milletvekili olmam, aracın plakasının bana tahsisli olması, trafikte geçiş üstünlüğü olması gibi tarafıma tanınan bu ayrıcalıkları bilgim ve iradem dışında suç işlemek amacı ile kullanmak istemişlerdir.

Araçta arama yapılmasına muvafakat etmiş, araç içerisinde suça konu eşya olup olmadığının tespit edilmesini ve aracın milletvekili sıfatı ile şahsıma kayıtlı olması sebebiyle herhangi bir iltimas gösterilmemesini talep ederek şüpheliler hakkında gerekli tüm adli işlemlerin yapılmasını ve hiçbir ayrıcalığa tabi tutulmamalarını bizzat rica ettim ve sürecin takipçisi oldum."

EDİZ ÜN'ÜN İSTİFASINI İSTEDİ

Gerçek Gündem'den Altan Sancar'ın haberine göre yaşanan gelişmeler sonrasında ABD'den dönen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ün'ün istifasını istedi. İstifa etmemesi durumunda ise Ün'ün Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtiliyor.