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Aracında güvende hissetmek isteyenler için 2022 senesinin en iyi araç içi kameraları

28.12.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araçla yolculuk yaparken insanın başına her türlü olay gelebilir. Mağduriyet yaşamamak için bu anları otomatik olarak kaydeden bir kamera olsa ne güzel olurdu, değil mi? Merak etmeyin, bu teknolojiye ulaşmak artık çok kolay. Kaza anını otomatik olarak belirleyen, kaza videolarını siz istemeden silmeyen ve park hâlindeyken dahi aracınızı kollayan kamera seçeneklerinin hepsini burada bulabilirsiniz!

Aracında güvende hissetmek isteyenler için 2022 senesinin en iyi araç içi kameraları

İçindekiler

  • 1. Çift yönlü kaliteli kayıt sistemi: VIOFO A139 Araç Kamerası
  • 2. Bu yılın en iyi araç içi kamerası: Viofo A119 V3 GPS'li Akıllı Araç Kamerası
  • 3. "En iyi araç içi kamera hangisi?" diye soranlara: Viofo T130 Araç Kamerası
  • 4. İleri sürücü destek sistemi ile daha güvenli sürüşler: MIO MIVUE 788 CONNECT Araç İçi Kamera
  • 5. Görüş açısına engel olmayan tasarım: Everest EVERCAR X18 Ekran Araç İçi Kamera
  • 6. Hem kamera hem sürüş asistanı: MIO MIVUE 792 WIFI PRO Araç İçi Kamera
  • 7. Gece gündüz demeden sürekli kayıtta: Vantrue N2 Pro Dual Dashcam Araba Kamerası
  • 8. Dâhilî GPS modülü ile hızınızı ve rotanızı kaydeder: Viofo A129 PRO DUO 4K GPS'li Akıllı Araç Kamerası
  • 9. Geri görüş ve park desteği sunan kamera: Tezoon 1080P DVR Dash Kamera 4 İnç Araba Kamerası
  • 10. Pratik bir model arayanlara: 70Mai Akıllı Araç İçi Kamera Araç Kamerası

Araç kameralar, hem yolu hem araç kabinini kaydeden sistemleriyle birçok yönden güvenlik sağlıyor. Yolu; olası kazaları belirlemek, araç içini ve şoförü güvenlik altına almak için kaydeden kameralar hem görüntü kalitesi hem işlevsel özellikleriyle beğeni kazanıyor. Eğer siz de aracınızda güvenli şekilde yolculuk yapmak istiyorsanız 2022 yılının en iyi kamera seçeneklerini gelin, birlikte inceleyelim.

1. Çift yönlü kaliteli kayıt sistemi: VIOFO A139 Araç Kamerası

Aracında güvende hissetmek isteyenler için 2022 senesinin en iyi araç içi kameraları

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VIOFO A139 Araç Kamerası, araç hem seyir hâlindeyken hem park hâlindeyken kayıt yapılabilen bir ürün. Ön ve arka olmak üzere iki kamerası bulunan cihaz; 1440p çözünürlükle yolu, 1080p çözünürlükle araç içini kaydeder. Görüntü kaydının yanında ses kaydı da alır ve aynı zamanda İngilizce konuşarak kayıt hakkında bilgi verebilir. Dâhilî Wi-Fi ve GPS özelliği kamerayı daha pratik ve kullanışlı hâle getirir. Wi-Fi üzerinden telefonunuz ile kameraya bağlanarak görüntüleri izleyebilir, kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

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2. Bu yılın en iyi araç içi kamerası: Viofo A119 V3 GPS'li Akıllı Araç Kamerası

Aracında güvende hissetmek isteyenler için 2022 senesinin en iyi araç içi kameraları

SONY Starvis Sensor üzerinden kayıt gerçekleştiren Viofo A119 V3 GPS'li Akıllı Araç Kamerası, kaliteli görüntüler almak isteyenler için ideal seçeneklerden biri. F1.6 diyagram ile kayıt yapan kamera, bu sayede gece çekimlerinde net görüntüler elde etmenizi sağlar. Kameranın üzerinde yer alan 5 MP sensör, yedi katmanlı lens ile en net görüntüleri yakalamaya çalışır. Quad HD kalitesinde kayıt yaparken otomatik olay yakalama özelliği ile görüntüleri izlerken sizi direkt olay anına götürebilir. Zaman atlamalı kayıt özelliği ile park hâlindeyken de aracınız güvende kalır.

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3. "En iyi araç içi kamera hangisi?" diye soranlara: Viofo T130 Araç Kamerası

Aracında güvende hissetmek isteyenler için 2022 senesinin en iyi araç içi kameraları

Viofo T130 Araç Kamerası, kompakt tasarımı sayesinde sürücülerin beğenisini kazanıyor. İnce ve yanlara doğru uzanan tasarımıyla sürücünün görüntüsünü kapatmayan kameranın kullanımı oldukça kolay. Geliştirilmiş Sony ve Omnivision sensörleri kullanan kamera; 2K kalitesinde yolu, 1080p kalitesinde araç içini kayıt altına alıyor. Ayrıca 90 derecelik dönme açısı sayesinde sürücü camını kaydedecek şekilde ayarlanabiliyor. GPS özelliği de bulunan kamera, bu sayede konum ve hız bilgilerini de kaydediyor. Ürün, özellikle taksiler ve ortak kullanılan araçlar için tercih edliyor.

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4. İleri sürücü destek sistemi ile daha güvenli sürüşler: MIO MIVUE 788 CONNECT Araç İçi Kamera

Aracında güvende hissetmek isteyenler için 2022 senesinin en iyi araç içi kameraları

MIO MIVUE 788 CONNECT Araç İçi Kamera, canlı yayın özelliği ile ön plana çıkan modeller arasında yer alıyor. Bluetooth üzerinden mobil cihazlarınızla bağlantı kuran ürün, bu sayede canlı yayın açmaya olanak tanıyor. Aynı zamanda Wi-Fi bağlantı desteği de sunuyor. Wi-Fi üzerinden video kayıtlarının hızlı bir şekilde aktarımı mümkün oluyor. Trafikteki olayları anlık olarak kaydeden kamera, 30 FPS hızında kayıt yapabiliyor. 1920x1080p kalitesindeki Full HD yayınlar, her detayın gözler önüne serilmesini sağlıyor.

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5. Görüş açısına engel olmayan tasarım: Everest EVERCAR X18 Ekran Araç İçi Kamera

Aracında güvende hissetmek isteyenler için 2022 senesinin en iyi araç içi kameraları

Everest EVERCAR X18 Ekran Araç İçi Kamera, ince ve kompakt yapısı sayesinde en çok tercih edilen modellerden biri. En iyi araç içi güvenlik kamerası seçenekleri arasında yer alan ürün, 1080p kalitesinde görüntü kaydı alabiliyor. Üç yönlü G sensörü ile kayıt yönünü kendi seçerken 1,5 inç genişliğindeki dokunmatik TFT ekranı sayesinde kolay bir kullanım sağlıyor. Kamera, görüntü kaydı ile ses kaydını aynı anda alarak olası kazaları kolayca aydınlatabiliyor. Üstelik 2 MP kamerası sayesinde fotoğraf da çekebiliyor.

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6. Hem kamera hem sürüş asistanı: MIO MIVUE 792 WIFI PRO Araç İçi Kamera

Aracında güvende hissetmek isteyenler için 2022 senesinin en iyi araç içi kameraları

En iyi araç içi kamera yorumlarına sahip olan MIO MIVUE 792 WIFI PRO Araç İçi Kamera, 60 FPS ile kayıt yapabiliyor. Bu özellik ile her saniyeyi en net şekilde gösterebiliyor. Cihaza entegre olarak gelen Wi-Fi bağlantı seçeneği, video kayıtlarını hızlı ve kolay bir şekilde mobil cihazlara aktarma imkânı tanıyor. Ürün, bluetooth bağlantı seçeneği de sunuyor. Bu bağlantı ile mobil cihazınız üzerinden canlı yayın açma seçeneği bulunuyor. 140 derecelik görüş açısıyla araç camından görünen her detayı alabiliyor. İleri sürücü destek sistemi ile aracın içinde bulunduğu şeritleri takip ediyor ve şerit dışına çıkıldığında sürücüyü uyarıyor.

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7. Gece gündüz demeden sürekli kayıtta: Vantrue N2 Pro Dual Dashcam Araba Kamerası

Aracında güvende hissetmek isteyenler için 2022 senesinin en iyi araç içi kameraları

Vantrue N2 Pro Dual Dashcam Araba Kamerası, üzerinde yer alan iki kamera ile çalışıyor. 170 derecelik açı ile yolu, 140 derecelik açıyla araç kabinini kaydediyor. Bu sayede hem yol hem araç içi güvenliğini en iyi seviyeye çıkarıyor. HDR özelliği ile gece görüşlerini daha iyi hâle getirirken F1,8 diyaframlı ön lens ışığı ile görüntüleri daha iyi bir şekilde yakalıyor. Kameranın içinde yer alan G sensörü, kaza anını tespit ediyor ve kaydı hafızasında kilitleyerek görüntülerin silinmesini önlüyor.

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8. Dâhilî GPS modülü ile hızınızı ve rotanızı kaydeder: Viofo A129 PRO DUO 4K GPS'li Akıllı Araç Kamerası

Aracında güvende hissetmek isteyenler için 2022 senesinin en iyi araç içi kameraları

En iyi araç içi kamera markası seçenekleri arasında yer alan Viofo tarafından üretilen A129 PRO DUO 4K GPS'li Akıllı Araç Kamerası, üstün özellikleriyle ön plana çıkan ürünlerden biri. 4K kalitesinde kayıt yapabilen cihaz, bu sayede hiçbir detayın kaçmasına izin vermez. Döngüsel kayıt özelliği bulunduğu için hafızanın dolması hâlinde eski kayıtları silerek hafızada yer açıyor ve böylelikle kesintisiz olarak kayda devam ediyor. Kaza algılama özelliği ile kaza anı kayıtlarını kilitliyor ve siz izin vermeden görüntülerin silinmesine imkân vermiyor. Hareket sensörü ile park hâlindeyken aracın etrafında olan hareketlilikleri belirleyerek anlık kayıtlar alıyor.

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9. Geri görüş ve park desteği sunan kamera: Tezoon 1080P DVR Dash Kamera 4 İnç Araba Kamerası

Aracında güvende hissetmek isteyenler için 2022 senesinin en iyi araç içi kameraları

Tezoon 1080P DVR Dash Kamera 4 İnç Araba Kamerası, geniş ekranı sayesinde kolayca kullanılabilen ürünlerden biri. 1080p netlikte görüntü alabilen kamera, 4 inç genişliğindeki IPS yansımaz ekranında görüntüleri izleme şansı sunuyor. Hem ön hem arka kamerasından 150 derece genişlikte görüntü kaydı alabiliyor. Ürünün gece görüş özelliği de bulunuyor. Bu özellik, gece görüşlerinde görüntüyü iyileştirerek kaliteyi arttırıyor. Araç kamerası, hızlandırılmış görüntü kayıt seçeneği de sunuyor. Üstelik görüntü kalitesi bozulmadan saniyede bir kare prensibiyle görüntü kaydedebiliyor.

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10. Pratik bir model arayanlara: 70Mai Akıllı Araç İçi Kamera Araç Kamerası

Aracında güvende hissetmek isteyenler için 2022 senesinin en iyi araç içi kameraları

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Küçük ve kompakt yapısı sayesinde en çok tercih edilen kameralardan biri olan 70Mai Akıllı Araç İçi Kamera Araç Kamerası, birçok üstün özelliği bünyesinde barındırıyor. Wi-Fi bağlantısı ile hızlı veri aktarım şansı sunarken G sensörü sayesinde kaza anını otomatik olarak belirleyebiliyor. Loop Cycle özelliğini de destekleyen kamera, eski kayıtları silip otomatik olarak yeni kayıt almaya başlıyor. Böylelikle sürekli olarak hafıza kartı yenileme derdinden sizi kurtarıyor. 1080p kalitesinde kayıt alırken fotoğraf sıkıştırma teknolojisi ile görüntülerin daha az yer kaplamasını sağlıyor. 130 derecelik bir alanı sorunsuz bir şekilde kaydedebiliyor.

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