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Aracında kömür yakıp uykuya dalınca zehirlenerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 10:37 | Son Güncelleme

ADANA'da babasıyla birlikte işlettiği büfenin önündeki hafif ticari aracın içinde uyuyan Bekir İçigen (39), kamp ocağında yaktığı kömürden zehirlenip öldü.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da babasıyla birlikte işlettiği büfenin önündeki hafif ticari aracın içinde uyuyan Bekir İçigen (39), kamp ocağında yaktığı kömürden zehirlenip öldü. Olay, Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Bekir İçigen, babasıyla birlikte işlettiği büfenin önündeki hafif ticari aracının içinde kamp ocağında kömür yakıp, uykuya daldı. Sabah büfeye gelen Recep İçigen, oğlu Bekir'i araçta hareketsiz halde buldu. Babasının başka bir araçla hastaneye götürdüğü Bekir İçigen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede, Bekir İçigen'in kömürden zehirlendiği belirlendi.

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