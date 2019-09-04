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Aracında kurşun yağmuruna tutulan şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 21:03 | Son Güncelleme

Sultangazi’de seyir halindeyken aracının önü kimliği belirsiz kişilerce kesilerek kurşun yağmuruna tutulan sürücü hayatını kaybetti.Olay, saat 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde üzerinde meydana geldi.

Sultangazi’de seyir halindeyken aracının önü kimliği belirsiz kişilerce kesilerek kurşun yağmuruna tutulan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Derviş Beyhan 34 TP 5170 plakalı aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce aracı durdurulmuş ve yaşanan tartışma sonrasında kurşun yağmuruna tutulmuştu. Göğsünden ve bacağından yaralanan Derviş Beyhan sağlık ekipleri tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Derviş Beyhan’ın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Polislerinin ise saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

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