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Aracında öldürülmüş halde bulunan kadın çektiği son fotoğrafla kendi cinayetini çözmüş olabilir

28.06.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de teslimat sürücüsü olarak çalışan Pamela Rae Martinez adındaki bir kadın, aracında vurularak öldürülmüş halde bulundu. Kadının olaydan hemen önce çektiği bir fotoğraf cinayetin aydınlatılmasında büyük bir önem taşıyor. Kadının çektiği fotoğrafta, aracının yanındaki bir minibüsün içinde bulunan bir adam yer alıyordu. Fotoğraftaki adam şimdi ikinci dereceden cinayetle suçlanıyor. Martinez'in kızı ise annesinin ne olacağını bildiği ve kanıt olarak bu fotoğrafı çektiğine inandığını söyledi.

Aracında öldürülmüş halde bulunan kadın çektiği son fotoğrafla kendi cinayetini çözmüş olabilir

ABD'de meydana gelen bir cinayet, kurbanın telefonunda bulunan ve olaydan hemen önce çekildiği anlaşılan bir fotoğrafla gündem oldu. Bir teslimat platformunda sürücü olan Arizonalı Pamela Rae Martinez, çalışırken aracından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Kadının öldürülmeden hemen önce çektiği fotoğrafın polisin katilini yakalamasına yardım etmiş olabileceği düşünülüyor. İşte korkunç olayın detaylar...

TANIKLAR YANINDA DURAN MİNİBÜSÜ İŞARET ETTİ

Martinez gece son yemek teslimatını gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra telefonundan bir fotoğraf çekti. 60 yaşındaki kadın, Glendale, Arizona açıklarında düşük hızda giderek yuvarlanmış olan aracında hareketsiz halde bulundu. İlk müdahalede bulunmak üzere olay yerine gelen ekipler kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Glendale Polis Çavuşu Randy Stewart, müfettişlerin, kadının aracının açık penceresinden vurulduğunu tespit ettiğini söyledi. Bir tanık ise kadının aracının yanında bir minibüsle beraber yol kenarına park edilmiş olduğunu belirtti. Öte yandan tanık, bir adamın minibüse geri dönmeden hemen önce kadının arabasının yanında kısa bir süre durduğunu gördüğünü aktardı.

TELEFONUNDA CİNAYETTEN HEMEN ÖNCE ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAF BULUNDU

Olay sonrası yapılan incelemelerde polis kadının ölümünden sadece birkaç dakika önce aracının yanında, minibüsünde oturan bir adamın fotoğrafını çektiğini belirledi. Fotoğraftaki kişinin ise Rusty French olduğu tespit edildi. Çekilen bu fotoğraf; kadının ölümüyle ilgili soruşturmada baş şüpheli olarak 62 yaşındaki bu adamı gösteriyor. Adam, ikinci derece cinayetle suçlanıyor.

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FOTOĞRAFTAKİNİN KENDİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Rusty French, polis tarafından sorgulandığında fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Fakat fotoğrafın neden çekildiğini açıklayamadı. Kendisi ile kurban arasında olanların ise kararmış olduğunu iddia etti. Sonrasında French'in evi için arama emri çıkarıldı ve evde balistik eşleşme olan silahlar bulundu. Polis, ikisinin birbirini tanımadığına inanıldığını belirtirken cinayetin nedeninin ise halen araştırıldığını aktardı.

KIZI: KÖTÜ BİR ŞEY OLACAĞINI BİLİYORDU

Martinez'in 27 yaşındaki kızı ise yaptığı açıklamada bir yabancının bir hiç uğruna annesinin hayatını aldığını söyledi. Fotoğraf için ise annesinin kötü bir şey olacağını bildiği için o fotoğrafı çektiğini düşündüğünü anlattı.

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cinayet
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