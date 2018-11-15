Aracında patlayıcı ele geçirilen sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde geçen yıl etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensubunun bombalı saldırıda kullanacağı patlayıcı yüklü aracın sahibine 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık Hasan Işık ile avukatı katıldı.

Sanık Işık, daha önce tercüman aracılığıyla yaptığı Kürtçe savunmasını tekrar edip 44 FY 929 plakalı aracı 9 Mayıs 2017'de ismini hatırlamadığı bir kişiden aldığını, ehliyeti olmadığı için aracı Malatya otogarı civarına bırakarak Diyarbakır Silvan'a gittiğini belirterek, Silvan'da bulunduğu sırada aracı 25 bin liraya başka bir kişiye sözleşmeyle sattığını ancak sözleşmenin örneğinin kendisine verilmediğini iddia etti.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın aracı başka bir kişiye sattığına ilişkin beyanından başka hiçbir delil ve emare olmadığını, aracı satın aldığı iddia edilen kişinin kimlik ve adres bilgileri ile iletişim numaralarının bilinmemesi nedeniyle suçta kullanılan otomobilin herhangi bir kişiye satılmadığının değerlendirildiğini kaydetti.