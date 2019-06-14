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Aracında saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 18:13 | Son Güncelleme

Eskişehir’de aracında saldırıya uğrayarak ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir’de aracında saldırıya uğrayarak ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde Büyükdere Mahallesi Serpil Sokak’ta 35 AL 6029 plakalı otomobili ile seyir halindeyken silahla ateş edilerek ağır yaralanan Murat İlkay Özcan (26), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydaki 5 şüpheliden 4’ü yakalandı
Öte yandan olayın ardından polis ekipleri faillerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Silahlı saldırının şüphelisi 5 şahsın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentte eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına alan polis ekipleri, diğer 1 şüphelinin yakalanması için de kent genelindeki arama çalışmalarını sürdürüyor.

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