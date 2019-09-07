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Aracında silahlı saldırıya uğrayan Akkaya'nın katil zanlıları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 13:55 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karabağlar ilçesinde aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Bayram Akkaya'nın (42) katil zanlıları Rıdvan ve Aykut Aldoğan ile babaları Selman Aldoğan yakalandı.

Aracında silahlı saldırıya uğrayan Akkaya'nın katil zanlıları tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Bayram Akkaya'nın (42) katil zanlıları Rıdvan ve Aykut Aldoğan ile babaları Selman Aldoğan yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, 3 Eylül günü, saat 01.30 sıralarında, Umut Mahallesi 3869 sokakta meydana geldi. Hafif ticari aracıyla seyir halinde olan 4 çocuk babası, kamyon şoförü Bayram Akkaya'ya, daha önce trafikte kavga ettikleri için aralarında husumet oluştuğu iddia edilen Aykut ve Rıdvan Aldoğan kardeşler ile babaları Selman Aldoğan tarafından tabancayla ateş açıldı. Akkaya, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracı bir evin duvarına çarparak duran Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, eşkalleri belirlenen şüphelileri, önceki gün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Aracında silahlı saldırıya uğrayan Akkaya'nın katil zanlıları tutuklandıAracında silahlı saldırıya uğrayan Akkaya'nın katil zanlıları tutuklandıAracında silahlı saldırıya uğrayan Akkaya'nın katil zanlıları tutuklandı

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