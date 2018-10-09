Aracında uyuşturucu bulunan TIR sürücüsü tutuklandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de, polisin yaptığı aramada kullandığı TIR'da çeşitli miktarlarda esrar, eroin ve matamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirilen sürücü H.A.çıkarıldığı mahkemece tutukanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'Su' isimli dedektör köpekle yaptığı çalışmada, TIR’ın çeşitli bölümlerine saklanmış 6 parça halinde 75,29 gram esrar, 1.19 gram eroin, 3 parça halinde 4,11 gram metamfetamin ele geçirildi. TIR sürücüsü H.A. ile araçta bulunan B.E. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, “Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti Yapmak” suçundan adliyeye gönderildi. Mahkeme tarafından B.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, TIR sürücüsü H.A. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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