Aracında uyuşturucu yakalanan sürücüye hapis cezası

EDİRNE (AA) - Aracında 1 kilogram 319 gram esrar maddesi ele geçirilen sürücü N.G. 16 yıl 8 ay hapis ve 33 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık N.G. ve iki avukatı katıldı.

Duruşma savcısının sanığın cezalandırılmasına ilişkin esas hakkındaki görüşünü belirtmesinin ardından sanık avukatları esasa ilişkin savunma yaptı.

Sanık N.G, savunmasında pişman olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından açıkladığı kararında sanık N.G'nin 16 yıl 8 ay hapis ve 33 bin 320 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, N.G'nin hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

Yaklaşık 8 ay önce Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan sürücülüğünü N.G'nin yaptığı araç, sınır kapısı çıkışında emniyet ve jandarma ekiplerince oluşturulan yol uygulamasında durdurulmuş, araçta yapılan aramada 4 paket halinde net ağırlığı 1 kilogram 319 gram esrar maddesi ele geçirilmişti.

Araç sürücüsü N.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

