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Aracında uyuşturucuyla yakalanan şahsa adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 19:18 | Son Güncelleme

Samsun’da ihbar üzerine aracında uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da ihbar üzerine aracında uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbar edilen K.S. adlı bir şüphelinin aracını takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 78,19 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.S. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.S. mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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